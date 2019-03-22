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إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:05 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أجرى أطباء مستشفى كفرالدوار العام صباح اليوم الجمعة، ١٢ عملية جراحية لاستئصال المرارة بالمنظار للمرضى غير القادرين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وفي إطار الجهود المستمرة والمتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالقطاع الصحي ، وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من أهالي كفر الدوار.

شارك في إجراء العمليات فريق من الأطباء المتميزين يضم الدكتور حامد عبدالعزيز رئيس قسم الجراحة بالمستشفى ،وكل من الأطباء ابراهيم ابوالعلا ، محمد أحمد جمعة، أيمن غزلان، صبحي عبد ربه، علي الصافي.

كما استضافت المستشفى الطبيبان سليمان عابدين ومحمد بشير معتوق للمشاركة فى إجراء العمليات وقام بتخدير الحالات الدكتور احمد عبد الجابر رئيس قسم التخدير والطبيبان أيمن سعيد ومحمد أمين .
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور
إجراء 12 عملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام..صور

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