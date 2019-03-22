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رئيسة الوزراء النيوزيلندية تتلقى تهديدًا بالقتل عبر "تويتر"

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:17 م
رئيسة الوزراء النيوزيلندية
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن
أ ش أ
تلقت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية.

وذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" النيوزيلندية -على موقعها الإلكتروني- اليوم الجمعة، أن الشرطة تجري تحقيقًا حول تغريدة تم رفعها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحتوي على صورة لبندقية وتعليقا "أنتِ القادمة" مشيرًا إلى رئيسة الوزراء أرديرن.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيوزيلندية "إن الشرطة على دراية بالتعليق الذي تم نشره على تويتر ويتم إجراء تحريات".

وذكرت الصحيفة أن المنشور تم رفعه لأكثر من 48 ساعة، قبل أن يتم تعليق حساب المرسل على "تويتر" بعد أن تم الإبلاغ عنه من قبل أشخاص مختلفين حيث يحتوي الحساب على محتوى معاد للإسلام وخطاب كراهية متفوق.

ووفقا لمصادر إعلامية أخرى، أدارت أرديرن الدفة بنجاح في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايس تشيرش الذي أسفر عن مقتل 50 مسلمًا وسارعت إلى وصف أسوأ حادث قتل جماعي تتعرض له نيوزيلندا بـ"أسود أيام نيوزيلندا"، وعكفت على طمأنة البلاد التي ظلت إلى حد كبير بعيدة عن العنف والخوف، الذي أصاب دولا أخرى في العقدين الماضيين.

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