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مرأة

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:16 م
فخدة بالخضار
فخدة بالخضار
اسماء محمد
هتاكل إيه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم؛ لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تفضل قضاء وقت طويل فى إعداد الطعام، وفى النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير فى إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم على إعداد سفرة شهية رائعة.

الطبق الرئيسي:
فخدة بالخضار للشيف شربيني

المقادير:
فخدة
بصل
ثوم
كرات
كرفس
بهارات
بابريكا
حبهان
ورق لورا
زيت
بطاطس
جزر
طماطم
صلصة طماطم
ثوم بودرة
بصل بودرة
زنجبيل
كمون
ملح
فلفل أسود
أرز أبيض للتقديم

طريقة التحضير:
* يوضع قليل من الزيت في طاسة وتشوح الفخدة حتى تصل إلى اللون الذهبي.

* تنشل الفخدة ويشوح الثوم والبصل في نفس الطاسة.

* يوضع كل الخضار ويشوح جيدا.

* تضاف التوابل والبهارات وتقلب كل الخضراوات حتى تمتزج المكونات.

* توضع عليهم الفخذة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الأرز الأبيض.

الطبق الجانبي
سلطة فريك مسلوق لاميرة شنب
المقادير
فريك مسلوق
طماطم شيري
بصل مفروم
بقدونس مفروم
زيت زيتون
جرجير
ملح وفلفل أسود
عصير ليمون

طريقة التحضير:
* اخلطي الزيت مع الملح والفلفل وعصير الليمون والثوم المفروم.

* أضيفي البصل إلى التتبيلة وقلبيها جيدا واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل.

* أضيفي الطماطم الشيري مقطعة بالنصف واتركيها لمدة نصف ساعة أخرى فى التتبيلة.

* أضيفي الفريك واتركيه في التتبيلة نصف ساعة أخرى ثم أضيفي البقدونس والجرجير وقدميها باردة بالهنا.

* يمكن استبدال الفريك بالبرغل أو القمح أو الأرز البسمتي المسلوق أو المكرونة المسلوقة.

الحلو:
تورتة المارينج لسالي فؤاد
المقادير:
4 بياض بيض
كوب سكر ناعم
ملعقة نشا
ملعقة خل
رشة ملح
فانيليا
كريمة مخفوق للزينة
فستق مجروش للزينة
كراميل للزينة

طريقة التحضير:
* يضرب بياض البيض مع رشة ملح ثم يضاف السكر تدريجيا ثم الخل والفانيليا والنشا.

* يصب الخليط فى قالب عليه ورقة زبدة ثم يدخل الفرن على حرارة 120 حتى النضج.

* نزين بالكريمة المخفوقة والفستق والكراميل وتقدم.
هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج
هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج
هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

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هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

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