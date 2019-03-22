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أخبار العالم

الجيش الأفغاني: مقتل 3 مسلحين من "داعش" في غارة شرق البلاد

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:17 م
الجيش الأفغاني
الجيش الأفغاني
أ ش أ
أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، إثر غارة جوية بطائرة بدون طيار في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب "201" التابع للجيش الأفغاني -في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الغارة الجوية تم تنفيذها في منطقة أشين بإقليم نانجرهار، مشيرًا إلى أن المسلحين كانوا مستهدفين في محيط وادي بيكا بأشين.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك تنظيم داعش على بيان الجيش الأفغاني حتى الآن.

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