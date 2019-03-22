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أخبار العالم

إسرائيل أمرت ترامب بالاعتراف بسيادتها على الجولان لهذا السبب

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:08 م
دونالد ترامب مع بنيامين
دونالد ترامب مع بنيامين نتنياهو
سمر صالح
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة أن المحلل العسكري عاموس هرئيل، كشف أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان جاء بـ أمر من بنيامين نتنياهو وذلك لسبب واحد فقط.

وتابعت "هآرتس" أن الحرب الأهلية السورية، وسيطرة تنظيم داعش على جنوبي الجولان السوري غير المحتل كان سبب كافي لتل أبيب لإزالة مسألة الانسحاب عن جدول الأعمال، ومطالبة نتنياهو من ترامب للاعتراف بسيادة الاحتلال رغم أن نتنياهو درس الانسحاب من الجولان، في ولايته الأولى في رئاسة الحكومة في سنوات التسعينيات، وفي بداية ولايته الثانية عام 2009.

وأفادت الصحيفة أنه يبدو أن جوهر المسألة هو سياسي فالتوقيت الحالي للإعلان يتيح لنتنياهو إبراز تجربته وعلاقاته السياسية كمجال يتفوق فيه على خصومه كما أن ترامب سيؤكد على ذلك مجددا في المؤتمر الصحفي المشترك لدى زيارة نتنياهو إلى واشنطن في الأسبوع القادم.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، أساف أوريون، قوله إن قرار ترامب ينحرف بـ180 درجة عن التوجهات التقليدية للسياسة الخارجية الأمريكية، والتي كانت تنص على أنه لن يتم الاعتراف بضم مناطق بدون اتفاق.

وعلى المستوى الفلسطيني، فإن ذلك يعتبر سابقة خطيرة، حيث أن واشنطن تمنح الشرعية لخطوة إسرائيلية من جانب واحد، وهي السيطرة على أرض بالتزامن مع احتلال الضفة الغربية خلال حرب 67.

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