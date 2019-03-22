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منوعات

مسابقة في عز البرد .. روس يتزلجون بملابس السباحة في الثلوج .. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:06 م
صدى البلد
مريم صليب
أدى مجموعة من الروس تحديا غريبا، حيث أقاموا مسابقة للسباحة في الثلوج.

ونشرت وكالة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو تداوله المواطنين الروس عبر حساباتهم لأشخاص ارتدوا ملابس السباحة، وتزلجوا في الثلج رغم برودة الجو .

جدير بالذكر أن نحو 850 شخصا بمنتجع سوتشي الروسي تنافسوا لتحطيم الرقم القياسي لأضخم عرض للتزلج على الجليد بملابس السباحة.







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