جامعة القاهرة في أسبوع.. تقدم غير مسبوق بالتصنيفات العالمية.. وزيادة استيعاب معهد الأورام 30%.. وصرف 600 جنيه مكافأة للعاملين في عيد الأم

جامعة القاهرة في أسبوع

الخشت: مشروع تطوير العقل المصري يؤدي لتعليم جديد وخطاب ديني جديد

220 مليون جنية لتطوير معهد الأورام

الجامعة تسير بخطي ثابتة نحو التحول إلي جامعات الجيل الثالث

الجمعة تحقق تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي "QS" لأفضل الجامعات





شهدت جامعة القاهرة، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث مهمة في العملية التعليمية، ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث.





في البداية، قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، إن جامعة القاهرة مارست دورًا تاريخيًا مهمًا فى تطوير العقل المصري، وأنجبت قيادات سياسية وفكرية بلا حدود في المنطقة العربية وأفريقيا.





وأشار الفقي، خلال كلمته بالندوة التي نظمتها جامعة القاهرة، حول "مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأساتذة، والطلاب، إلى أن قيادة الجامعة حين تبنت مشروع تطوير العقل المصري سبقت الجميع، وهو مشروع يجب تعميمه في كافة المؤسسات التعليمية وبين الشباب، موضحًا أن العقل هو الذى يقود الأفراد والأمم نحو تحقيق غاياتها.





وأضاف، أن طلاب جامعة القاهرة يتمتعون بمهارات نقدية تدرك الاختلاف، لافتًا إلى أن العقل الناقد قادر على أن يستوعب ما جرى من تغيير وما حدث من تحول بالمجتمع ويصنع منه الجديد، ومشيرًا إلى أن التاريخ الحقيقى ليس تاريخ الأحداث والأشخاص، لكنه تاريخ الأفكار، مؤكدا أن التعليم هو مرآة العصر والباب الأول لأى تطوير، وهو بوابة المستقبل والطريق لتطوير العلم، قائلًا: "أحذركم من الرؤية الجزئية لأي موضوع، فعندما تفكرون فى الموضوع، فكروا بنظرة كلية، وشوفوا الموضوع بشكله وأبعاده المختلفة"





وأوضح الفقي، أن العقل المصرى غير قادر حتى الآن على توظيف قدراته الحقيقة وإمكانيات أبنائه لخدمة قضايا المستقبل، وهذا جوهر التخلف ومشكلة فعلية، وقال:"إننا يجب أن ننأى بالإسلام عن كل شئ؛ فالإسلام نقى لكن السياسة بها ألاعيب، والدين يمثل النقاء الإنسانى وفكرة الإيمان، بينما السياسة ملوئة وقائمة على نظرية تاريخية تؤكد أن الغاية تبرر الوسيلة".





وأضاف الفقى، أنه يمكن أن تشتبك الأحزاب الدينية مع المجتمع فى الجميعات الخيرية وغيرها، موضحًا أن التدريب العقلى والثراء الذهني جناحان للشخصية المصرية ذات التراث العميق، ولا يمكن أن نحلق نحو مستقبل أفضل، إلا بالأفكار.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري يقوم علي فكرة تغيير طرق تفكير الناس لخلق تعليم جديد وخطاب ديني جديد، مشيرًا إلي أن كل مرة يحدث فيها أي مشروع إصلاحي بأي مجال لا ينجح بالقدر الكافي بسبب تفكير الناس بطرق قديمة.





وأضاف الخشت، خلال، الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة، الأحد 17 مارس الجاري، للدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية حول "مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري"، بحضور الأساتذة، والطلاب، أننا نعتز بالماضي وبتفكير القدماء، ولكننا نحتاج إلي التوجه نحو المستقبل وصناعته بداية من الآن، لافتًا إلي ضرورة الإستفادة من الماضي في إطار النظر إليه بأنه بشري قابل للصواب والخطأ، وهو غير مقدس، ولابد من التمييز بين المقدس والبشري.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن الجامعة تقوم بالعديد من الإصلاحات علي كافة المستويات الجامعية، موضحًا أن مشروع تطوير العقل المصري يرتبط بمشروعات أخري للجامعة تقوم علي تغيير منظومة القيم والأفكار وأنماط الحياة، ومن أبرز هذه المشروعات دفع النمو الإقتصادي وتأسيس خطاب ديني جديد، مؤكدًا أن تغيير طرق التفكير هي البداية الحقيقية لأي عصر من العصور.





وتابع الخشت، أن جامعة القاهرة تعمل علي مشروع تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير من خلال إدخال مقرر التفكير النقدي للطلاب، إلي جانب إضافة سؤال حل المشكلات للإمتحانات، موضحًا أن التعليم في مصر كان قائمًا علي المعلومات فقط، ولكن لابد من تغيير الأسلوب والطريقة والمنهج لإحداث التطوير.





ولفت رئيس جامعة القاهرة، أن نوعية الأفكار التي يعتقد بها الأفراد تؤثر علي نوعية الحياة، كما أن تصور الناس للحقيقة يؤثر علي تصورهم للعيش بشكل مشترك، موضحًا أن حدوث التطوير مرتبط بتغيير طرق التفكير، مؤكدًا أنه لن يتحقق السلام بين شخصين يعتقد كل منهما أنه يمتلك الحقيقة المطلقة.





وقال الخشت، إنه من الأشياء الهامة، فكرة عدم الإنغلاق على التخصص الدقيق، فهو تفكير أحادي يُنظر إليه من زاوية واحدة، فلابد من تغيير طرق التفكير للوصول الي التخصصات البينية التي تقوم عليها جامعة الجيل الثالث.





وعلي جانب اخر، أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معهد الأورام يقع عليه عبء كبير في المرحلة القادمة، لزيادة عدد مرضي السرطان والإقبال المتزايد علي المعهد لتلقي العلاج. وأعلن الخشت، أنه منذ يناير 2019، بدأ العمل الفعلي في إستكمال وتطوير المبني الجنوبي لمعهد الأورام بعد التعاقد مع إحدي الجهات الوطنية المتخصصة، مشيرًا إلي أنه من المتوقع الإنتهاء من تطويرالمبني الجنوبي بالكامل خلال عامين وفق أحدث المواصفات العالمية، وإدخال أحدث الأجهزة والمعدات الطبية لمواكبة التطورات العالمية لنظم علاج الأورام بما يرفع الطاقة الإستيعابية لمعهد الأورام القديم بنسبة 30 % بتكلفة 220 مليون جنيه.





وقال الخشت، إن معهد الأورام بجامعة القاهرة، له دور كبير في علاج مرضى السرطان في مصر والدول العربية، إلي جانب دوره العلمي في تطوير الأبحاث المتعلقة بمرض السرطان، وتخريج الكوادر الطبية العاملة في هذا المجال، مؤكدًا علي أهمية الدور الذي يقوم به المعهد منذ إنشائه في عام 1969.





وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم حاليًا بالعمل علي مشروع تطوير قصر العيني، وافتتحت أول وحدة للحروق وطوارئ الصدر بقصر العيني في مصر، و6 وحدات جديدة في مستشفي أبو الريش هذا العام، جنبًا إلي جنب مع عدد من المشروعات الكبري، وفي مقدمتها إنشاء الفرع الدولي، وتنفيذ عدد من البحوث التطبيقية لخدمة المجتمع وقضايا التنمية في الدولة.





كما أشار الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، إلي أن الوضع العالمي للسرطان يشير إلي تضاعف الحالات المصابة بالمرض، لافتًا إلي أن معهد الأورام يقدم خدمات غير موجودة في مصر من خلال والعلاج الحراري، والإنسان الجراحي الآلي، والأشعة المقطعية المدمجة مع المسح الذري، ويقدم العديد من الخدمات الطبية، كالعمليات الجراحية، وقسم طب الأورام،والعلاج الإشعاعي، ووحدة الطب النووي





كما نظمت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إحتفالية كبيرة بمناسبة " عيد الأم" بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة.





وكرَّم رئيس الجامعة في الإحتفالية، عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وعددآ من أمهات شهداء الجيش والشرطة. وأحيا الحفل المطرب الشاب أحمد جمال.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت في كلمته بالإحتفالية، إن التكريم يأتي اعترافًآ بدور الأم في حياة كل فرد منا، لأنها عنوان الشخصية المتزنة، التي تبرز كفاءتها في كل مجالات المجتمع.





وأضاف الخشت، أن الدور المحوري للمرأة المصرية، هو دور تاريخي، توجته الفلاحة المصرية التي كانت و مازالت تعمل يدًا بيد مع زوجها ورب الأسرة.





ودعا رئيس جامعة القاهرة، إلى ضرورة أن تحظى المرأة المصرية بنسبة تمثيل برلماني لا تقل عن ٢٥٪؜ ، و هي النسبة التي ستؤهلها لمراقبة أداء الحكومة بكفاءة.





وأشار الخشت، إلى أن شهداء الجيش و الشرطة يقفون في مكانة خاصة، بينما تقف أمهاتهم في مكانة أكثر خصوصية.

وحيا رئيس الجامعة أمهات الشهداء في القوات المسلحة والشرطة المصرية، مشيرًا إلى أن إيمانه بالمرأة المصرية ينعكس حتى على إختياراته للكوادر العاملة بالجامعة، والتي يحكمها بالأساس عامل الكفاءة، وهو ما ترجمته المرأة المصرية في الجامعة بامتياز .





وأشار الخشت، إلى أنه يدين بالفضل لأمه رحمها الله، لأنها لازمت على تكرار أهمية العلم في حياته، الأمر الذي يدفعه دومًا لتحقيق المزيد.





وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه يعمل جاهدًا على دعم صندوق الرعاية الطبية للعاملين بالجامعة، وقد دعمت الجامعة، الصندوق مؤخرًا بمبلغ ١٠ مليون جنيه، كما أعلن عن صرف مبلغ ٦٠٠ جنيه لكل العاملين في الجامعة، تقديرًا لجهودهم المتميزة.





وحققت جامعة القاهرة، تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي "QS" لأفضل الجامعات في العالم علي مستوي التخصصات الأكاديمية لعام 2019، لأول مرة، حيث سبقت الجامعة عددا كبيرا من الجامعات العالمية الكبري، سواء في أمريكا وأوروبا وحتي علي مستوي جامعات الشرق الأوسط وأفريقيا.





وأحتلت جامعة القاهرة، المركز 240 عالميًا في تخصصات علوم الحياة والطب، ومتفوقة علي جامعة فنلندا التي جاءت في المركز 243 عالميا، وجامعة وولم الألمانية 245، ومعهد التخنيون التكنولوجي الإسرائيلي الذي جاء بالمركز 313، وجامعة بن جوريون 450.





وتقدمت جامعة القاهرة في الآداب والعلوم الإنسانية، حيث أحتلت المركز 264 عالميًا ومتفوقة علي جامعة جورجيا الأمريكية التي جاءت في المرتبة 273، وجامعة جراندا الأسبانية 274، وجامعة تل ابيب 325.





وأشار تقرير"QS"، إلي أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة 364 في العلوم الطبيعية، ومتفوقة علي جامعات لوزيان الأمريكية التي جاءت بالمركز 366، وجوثينبرج السويدية 388، وبن جوريون. كما نجحت جامعة القاهرة في الحصول علي المرتبة 395 في العلوم الإجتماعية والإدارة، ومتفوقة علي عدة جامعات، من بينها كارلتون الكندية وفلوريدا الأمريكية.





وأحتلت جامعة القاهرة المرتبة 236 علي مستوي العالم في الهندسة والتكنولوجيا، ومتفوقة علي جامعات ليفربول البريطانية التي جاءت بالمرتبة 243، وجامعة إستراليا 250، ومتفوقة أيضا علي جامعات، تل أبيب والجامعة العبرية وبن جوريون ومعهد وايزمان الإسرائيلية، الذين جاءوا في مراكز بعيدة عن جامعة القاهرة وبفارق 120 مركزًا عن أقرب جامعة وهي تل أبيب.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تقدم الجامعة علي جامعات عالمية مرموقة خاصة في تصنيف التخصصات العلمية، يعد شهادة نجاح جديدة للجامعة، جاءت نتيجة إستراتيجية عمل واضحة وجهد كبير من منظومة العمل، وعلي رأسها، أعضاء هيئات التدريس الذين ينشرون أبحاثهم في كبري المجلات والدوريات العلمية العالمية وفي كافة التخصصات، وبدعم كامل من إدارة الجامعة لمنظومة البحث العلمي وربطه بإحتياجات المجتمع والمشروعات القومية للبلاد.



