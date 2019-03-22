مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة: حاكموهم

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة استخدام إسرائيل "المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة وطالب بمثول مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة أمام العدالة.



وتبنى المجلس قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.



وانقسمت الدول الأوروبية في حين لم تشارك الولايات المتحدة التي تركت المجلس العام الماضي.