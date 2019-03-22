لاعبة ريفينيو: الأهلي عملاق إفريقيا وقادر على تنظيم جميع البطولات

عبرت لاعبة فريق ريفينيو الرواندي ناميلو مارجريت عن سعادتها بالعودة من جديد للمشاركة في بطولة إفريقيا للطائرة سيدات والتي ينظمها النادي الأهلي حتي يوم 26 من مارس الجاري.



وأضافت : «تواجدت في القاهرة العام الماضي وشاركت في البطولة مع فريق فيجن الأوغندي وحاليا أخوض المنافسات مع فريق ريفينيو».



ونوهت إلى أن الحضور إلى القاهرة والمشاركة في بطولة إفريقيا للطائرة سيدات والتي ينظمها النادي الأهلي أصبح أمرا تنتظره كل عام؛ نظرا للأجواء الرائعة التي تشعر بها في القاهرة وتحديدًا داخل النادي الأهلي.



وأضافت أن النادي الأهلي يبقى عملاق القارة الإفريقية، وأنها تشعر بسعادة بالغة عندما تتجول داخله وتلتقط الصور التذكارية داخل ملاعبه وسط تنظيم مثالي للبطولة وتسخير جيد لإمكانات الأهلي الهائلة والتي تؤهله لاستضافة كل البطولات .



وتابعت أنها تعشق أجواء البطولة الإفريقية خاصة بعد أن شاركت بها العام الماضي مع فريق فيجين الأوغندي قبل انتقالها إلى فريق ريفينيو حاليا .



