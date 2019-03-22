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رياضة

فريق رجال طائرة الأهلي يواجه أندي كابول في معسكر بولندا

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراته الودية الأولى في معسكر بولندا اليوم أمام فريق أندي كابول.

وأكد اللواء خالد أبوزينة مدير الفريق أن المباراة ستقام في السادسة مساء اليوم، وتمثل أهمية للجهاز الفني في مشوار الإعداد، خاصة أنها تقام أمام الفريق الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز في بولندا.

وكانت بعثة الأهلي قد سافرت إلى بولندا صباح الأربعاء الماضي؛ لخوض فترة إعداد لمدة 10 أيام يتخللها عدد من اللقاءات الودية؛ استعدادا لبطولة إفريقيا التي ينظمها النادي في شهر أبريل المقبل.

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