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رياضة

مدرب ريفينيو: حققنا مكاسب فنية متعددة من المشاركة ببطولة إفريقيا للطائرة

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد مدرب فريق ريفينيو شريستفو مودينكو سعادته بمشاركة فريقه في بطولة إفريقيا للطائرة سيدات التي ينظمها النادي الأهلي حتى يوم 26 من مارس الجاري.

وأضاف: «البطولة قوية للغاية وهناك منافسات علي أعلى مستوى بين الفرق ولكن يبقى من الصعب التكهن باسم البطل المرشح للفوز باللقب».

ونوه إلى أن تنظيم البطولة جاء مبهرا للغاية على كافة المستويات، مشددا على أن فريقه حقق العديد من المكاسب الفنية من خلال التواجد في البطولة وخوض العديد من المنافسات القوية.


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