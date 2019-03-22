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وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:20 م
وزيرة الهجرة ترتدي
وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب في نيوزيلندا
سعيد العربي
شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، في الجنازة الرسمية لشهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة الماضي، والذي راح ضحيته ٥٠ شهيدًا من بينهم 4 شهداء مصريين، وذلك بحضور رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

وتوجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على الحضور والمؤازرة والدعم الذي قدمته إلى أسر شهداء الحادث وعلى دعوتها الدائمة للتعايش السلمي بين الشعوب والجاليات.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، طلب منها توجيه رسالة شفهية إلى الحكومة النيوزيلندية ولأهالي الضحايا بإدانته للحادث، وشكره للسلطات النيوزيلندية لما قدمته لمصابي وأسر ضحايا الحادث، مؤكدة أنها لمست خلال تواجدها في نيوزيلندا اهتمامًا بالغًا لأسر الشهداء وتوفير أقصى درجات الرعاية اللازمة للمصابين.

يذكر أن مراسم الجنازة قد أقيمت بحضور رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وممثلين عن دول الشهداء وسفراء الدول العربية والإسلامية والآلاف من المشيعين بالقرب من مسجد النور، وهو أحد المسجدين المستهدفين خلال الهجوم يوم الجمعة الماضي.

كما أصدرت الحكومة النيوزيلندية تعميمًا لارتداء الحجاب في يوم الجنازة، فضلًا عن بث أذان صلاة الجمعة على التلفزيون والإذاعة النيوزيلندية، وتلاه دقيقتا صمت على أرواح الضحايا، وبعد ذلك ألقيت خطبة الجمعة باللغتين العربية والإنجليزية، وظهرت وزيرة الهجرة مرتدية الحجاب في الجنازة.

كما فتحت العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد أبوابها أمام الزوار، مع تشكيل سلاسل بشرية خارج بعضها في أعمال رمزية للحماية والتضامن إضافة إلى وضع الزهور أمام نصب تذكاري .
وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا

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وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب وتشارك في جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا

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