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محافظات

احتفالا باليوم العالمي للمياه..انطلاق ماراثون رياضي بالإسكندرية..صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:47 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
شهد كورنيش البحر بالإسكندرية، اليوم، الجمعة، ماراثون رياضيا نظمته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2019.

وانطلق الماراثون الذي شاركت فيه عدة جهات من بينها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، من كوبري ستانلي وحتى مكتبة الإسكندرية، وذلك بطول 7 كيلو متر "جري ومشي".

وقال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية: إنه تم توزيع جوائز مالية على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، موضحا أن الماراثون للرجال والسيدات "عمومي وفوق السن".

ومن جانبه، شدد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على أهمية الحفاظ على مياه الشرب، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دروس دينية بالمساجد عن أهمية المياه والمحافظة عليها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المياه سبب الحياة ومن أسباب الجمال، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في الأنهار وفي مواسير الصرف نفسها أو الآلات الحادة.
احتفالا باليوم العالمي للمياه..انطلاق ماراثون رياضي بالإسكندرية..صور
احتفالا باليوم العالمي للمياه..انطلاق ماراثون رياضي بالإسكندرية..صور
احتفالا باليوم العالمي للمياه..انطلاق ماراثون رياضي بالإسكندرية..صور
احتفالا باليوم العالمي للمياه..انطلاق ماراثون رياضي بالإسكندرية..صور
احتفالا باليوم العالمي للمياه..انطلاق ماراثون رياضي بالإسكندرية..صور

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