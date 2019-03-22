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محافظات

محافظ الغربية: نقلة نهضة حضارية فى شوارع طنطا قبل رمضان

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:48 م
صدى البلد
أحمد على
أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم أن كافة أعمال تطوير المرافق والخدمات وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة شوارع والميادين الرئيسية والفرعية التابعة لحي أول وثان طنطا ستنقل العاصمة وأبناءها نقلة حضارية أسوة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وفق المعايير الدولية والحضارية .

وأضاف محافظ الغربية فى تصريحات صحفية أن كافة أعمال الحفر والتطوير وصيانة وتركيب السور الحدودي بطول شارع البحر الرئيسية يعد خطوة مهمه لتأمين أرواح كبار السن والعجزة من أخطار عبور الشارع أثناء سير السيارات المسرعة لافتا بقوله " خططنا أن يكون شارع البحر يحوي خطوط عبور ثابته للمشاه وتركيب إشارات مرورية للحد من تجاوز سرعة السيارات بطول الشارع المؤدي الى الجلاء لمسافة أكثر من 7 كيلو مترات " .

وأشار المحافظ  إلى أن خطة التطوير التى يجري تنفيذها وفق جدول زمني محدد وتم طرحها من جانب أعضاء ومتخصصين وأساتذه بكلية الهندسه بجامعة طنطا لافتا بقوله " التطوير ليس استجابة لأحد ولكننا نراعي الله فى خدمة الوطن ورعاية مصالح وهموم الناس وتأمين أرواحهم " .

كما تابع محافظ الغربية أن أعمال التطوير جاء لضرورة ملحة بعد تزايد السكان وزيادة ارتفاعات الأبراج لإنقاذ شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب من الانهيار".

كما أوضح "السعيد " أن خطوط التطوير التى تجري بشوارع هدايه والجلاء والحلو وبطرس وعلي مبارك وحسن رضوان تستهدف رفع كفاء الرصف مشيرا بقوله "معايير الرصف الحالية عالميه وتم إزالة طبقات رصف متهالكه يصل سمكها لأزيد من 60 سم " .

وأشار محافظ الغربية بقوله: "ابشروا خيرا قبل شهر رمضان سنحتفل مع أبناء طنطا قبل شهر رمضان بنجاحنا فى نقل شوارعنا نهضة حضارية مشرفة " .
محافظ الغربية: نقلة نهضة حضارية فى شوارع طنطا قبل رمضان
محافظ الغربية: نقلة نهضة حضارية فى شوارع طنطا قبل رمضان
محافظ الغربية: نقلة نهضة حضارية فى شوارع طنطا قبل رمضان
محافظ الغربية: نقلة نهضة حضارية فى شوارع طنطا قبل رمضان
محافظ الغربية: نقلة نهضة حضارية فى شوارع طنطا قبل رمضان
محافظ الغربية: نقلة نهضة حضارية فى شوارع طنطا قبل رمضان

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