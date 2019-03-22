قطعوا قلوبهم أحياء.. جزارين يعذبون الماعز والأغنام بوحشية

يبدو أن التعذيب أصبح هواية وتحديدًا تعذيب الحيوانات، فقد قام جزارين بتعذيب الماعز والأغنام التي يربونها بوحشية داخل فناء منزلهما.



وأظهرت صور تم التقاطها للجزارين وهم يستخدمون موقد اللحام ويقطعون القلوب عن الأغنام والماعز وهم لا يزالون على قيد الحياة ، وذلك بعد شراء حيوان من المزرعة بأقل من القيمة السوقية، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتقول "إيما هيرست" من حزب العدالة الحيوانية لصحيفة ديلي ميل أستراليا أن أحد المخبرين اتصلوا بها، بعدما رأوا الطريقة التي يقوم بها الجزارين بتعذيب الأغنام وشعورهم بالرعب آنذاك.



وأضافت إن الشخص الذي التقط الصور سريًا يقول إنها ليست ذبح ديني أو طقوسي من أي نوع، وعند دخولك إلى الفناء لشراء اللحم فهي أرخص من الخارج ويطلب منك الجزار أن تقتل الحيوان بنفسك، ليتم في النهاية مداهمة المزرعة وإغلاقها بموجب قانون الغذاء في نيو ساوث ويلز بسبب انتهاكات الأمن الحيوي والصحة.

