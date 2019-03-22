برلمانى بالفيوم يحذر من تكرار إصابة القمح بآفة الصدأ الأصفر

طالب النائب ربيع أبولطيعة، عضو مجلس النواب بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، مديرية الزراعة بتكليف مختصين لنجدة المزارعين وإرشادهم الى الطريقة الصحيحة للوقاية من آفة "الصدأ الأصفر"، التى تصيب القمح، تحسبا لتكرارها بمحصول القمح الموسم الماضى .
وأشار النائب، فى مذكرته إلى المديرية، إلى حالة الخوف والهلع التى تنتاب المزارعين بقرى مركزى الشواشنة ويوسف الصديق تخوفا من هذه الآفة، محذرًا من تكرارها الموسم الحالى، حيث أودت بمحصول القمح فى موسمه الماضى، والذى يعتمد عليه المزارعون بمختلف فئاتهم الاجتماعية.