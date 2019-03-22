ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

غلق 40 منشأة طبية غير مرخصة بالجيزة

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:03 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بغلق 40 منشأة طبية مخالفة بـــــــ6 مناطق بنطاق المحافظة لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين فى البعض منهم بالاضافة إلى غلق جناحين للعمليات غير مؤهلين ملحقين بمراكز للولادة بالهرم و6 أكتوبر.

وقال المحافظ إن قرارات الغلق جاءت من خلال حملات التفتيش التى قامت بها مديرية الصحة على المنشآت الطبية بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة والتى أسفرت عن غلق 8 مراكز صحية بمركز ومدينة أوسيم و16 منشأة طبية بمركز ومدينة البدرشين و9 منشآت بمركز ومدينة أبو النمرس و5 منشآت بمركز ومدينة منشأة القناطر ومنشأة واحدة بكلا من حى بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة وذلك لإدارتهم بدون ترخيص.

كما تم غلق جناحين للعمليات ملحقين بأحد المراكز المتخصصة فى أمراض النساء والولادة غير مؤهلين بالهرم و6 أكتوبر .

ووجه راشد مدير مديرية الصحة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أى منشأة مخالفة للشروط الصحية مؤكدًا أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين .

وأشار أنه تم قطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها .

موضوعات متعلقة

"بيد من حديد".. الحملات التفتيشية والرقابية تغلق 20 عيادة طبية خاصة لإدارتها بدون ترخيص .. وغلق 3 مخابز بالشهداء لمخالفتها القانون والاشتراطات الصحية

غلق إداري لـ 3 منشآت طبية خاصة لإدارتها بدون ترخيص بمركز فاقوس

الغلق الإداري لــ 15 منشأة طبية خاصة لإدارتها بدون ترخيص بالزقازيق

غلق 10 منشآت طبية خاصة لإدارتها بدون ترخيص بالشرقية

إغلاق 8 منشآت طبية مخالفة في الشرقية

الغلق الإداري لـ 7 منشآت طبية خاصة لإدارتها بدون ترخيص بالشرقية

ترشيحاتنا

اليوم.. الأهلي يواجه شبين وديا استعدادا للزمالك

خربشة قطة تحول طفلا إلى ابن شيطان

رفع الأذان في جميع أنحاء نيوزيلندا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 مارس 2019

فى عيد ميلاده الـ78.. 6 زيجات فى حياة حسين فهمى

قوطة بعد تقدمه ببلاغ ضد مجلس نادي المصري: عايز أعرف فين الـ 300 مليون.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الجمعة 22-3-2019.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-3-2019

خبير اقتصادى: زيادة الأجور تمنح الرضا الوظيفى.. فيديو

كارتر يصبح الرئيس الأمريكي الأطول عمرا متخطيا جورج بوش الأب

خبير أثري يفجر مفاجأة حول مقبرة توت عنخ آمون.. فيديو

إلقاء عبوة ناسفة قرب القنصلية الروسية في أثينا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

عرض أغانى Arab got talent من النسخة العربية في متحف بهولندا

فيديو

المنسق التنفيذي لمشروع مودة: مصر تشهد 542 حالة طلاق يوميا.. فيديو
سامح شكري: 50% نسبة تمثيل المرأة بوزارة الخارجية.. فيديو
شاهد.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تستشهد بحديث نبوي أثناء تشييع ضحايا المسجدين
الأمم المتحدة للقانون الدولي: عودة مجلس الشورى تكلف الدولة 800 مليون جنيه .. فيديو
وزير الأوقاف: محاربة الأفكار المتطرفة لا تقف عند بناء المساجد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟