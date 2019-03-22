برلمانى: استخدام سيارات الفان كبديل لتوك توك احترام لآدمية المواطن

قال النائب جمال آدم عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن مناقشات الحكومة حول ترخيص سيارات الڨان 7 ركاب كبديل لمركبات التوك توك، تاتى في إطار إحترام أدمية المواطن، وتسهيل عملية النقل والمواصلات فى المدن والقري، وخاصة فى ظل التجاوزات التى تم رصدها وسلبيات جراء انتشار التوك التوك فى المحافظات.



وتابع آدم فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تراعي الظروف الاجتماعية، وتعمل على تقنين الأوضاع من خلال تراخيص السيارة الفان، لافتا إلى أن لجنة النقل بالبرلمان سبق وقامت بدراسة وجودة بدائل للتوك توك فضلا عن تقنين أوضاعه.



وأضاف النائب أن هناك العديد من الطرق لحل أزمات التوك التوك فضلا عن كيفية معالجة الأمور وتحسين وسائل المواصلات، بما يليق بالإنسان المصري، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بكافة الدراسات وعمل الأبحاث الخاصة بتطبيق دراسة الحكومة حول استبدال التوك توك.



وأشار النائب إلى أن هدف الحكومة هو استخدام وسيلة نقل أمنة للمواطنين يتم فيها مراعاة آدمية الإنسان.



يذكر أن إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع مجلس المحافظين، تطرق إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات "ميني ڨان" وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.