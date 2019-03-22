إلغاء إجازتى الجمعة والسبت بمدارس الفيوم بسبب التابلت

قرر الدكتور محمد عبد الله، وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالفيوم، استمرار العمل بجميع المدارس الثانوية اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك للصالح العام، وحرصا على مستقبل أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي ومراعاة منا بتوفير المناخ المناسب والآمن للاختبارات على المنظومة الجديدة.





جاء القرار ليمكن لجميع طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة الفيوم الثانوية ممن لديهم مشكلات تقنية في التابلت أو التفعيل التوجه إلى مدارسهم بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء .



