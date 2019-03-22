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دراسة: الاكتئاب في العشرينيات مرتبط بفقدان الذاكرة في الخمسينيات

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:34 م
دراسة: الاكتئاب في
دراسة: الاكتئاب في العشرينيات مرتبط بفقدان الذاكرة في الخمسي
أ ش أ
أفادت دراسة جديدة أجراها علماء النفس في جامعة ساسكس في بريطانيا بوجود صلة واضحة بين نوبات الاكتئاب والقلق التي يعاني منها البالغون في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر، مع انخفاض في وظيفة الذاكرة في الخمسينيات.

وقام علماء النفس في جامعة ساسكس البريطانية بتحليل البيانات من الدراسة الوطنية لتنمية الطفل، التي بدأت عام 1958 بمشاركة أكثر من 18 ألف طفل، وتابعت المشاركين من الولادة وحتى الطفولة وحتى سن الرشد.

ووجد العلماء أن تراكم الأعراض التي واجهها المشاركون على مدار العقود الثلاثة، يوفر مؤشرا قويا على انخفاض خطي في وظيفة الذاكرة بحلول الوقت الذي كان فيه البالغين في سن الخمسين.

وأكد علماء النفس من مختبر "إيدج" في جامعة ساسكس، وجود فرصة لحماية وظيفة الذاكرة في المستقبل من خلال تعزيز الصحة العقلية بين الشباب، داعين حكومة المملكة المتحدة إلى الاستثمار في الصحة العقلية للشباب كتدبير وقائي لحماية صحة الدماغ المستقبلية للمسنين.

وقالت الدكتورة داريا جايسينا، المحاضر في علم النفس بجامعة ساسكس: "لقد وجدنا أنه كلما زاد عدد نوبات الاكتئاب التي يواجهها الأشخاص في مرحلة البلوغ، زادت مخاطر الإصابة بضعف الإدراك لديهم في وقت لاحق من حياتهم".

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