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حوادث

ضبط 4 متهمين بسرقة سيارة عضو مجلس نواب بالشرقية

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:57 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
تمكن رجال مباحث مديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط 4 متهمين بسرقة سيارة النائب "محمد كلوب" عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

تعود الواقعة الي تلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير ادارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد بورود بلاغا من النائب "محمد كلوب" عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس أثناء قيادته سيارته بدائرة المركز، اعترض مجهولون طريقه وسرقة سيارته وهواتفه المحمولة، وتم تحربر المحضر رقم 8918 جنح مركز فاقوس.

وعلي الفور كلف مدير أمن الشرقية بسرعة تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة اللواء محمد والى بالتنسيق مع الأمن العام وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم ب " 35 سنة مقيم أولاد صقر، و"رضا م " مقيم أولاد صقر 29 سنة، و"حسن ش" 26 سنة و"هانى م " 37 سنة.

فيما تمكن رجال مباحث مركز فاقوس من ضبط المتهمين وتم ضبط السيارة والهواتف المحمولة وتم إحالة الجناة للنيابة العامة.

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