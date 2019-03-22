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منوعات

تسريبات لإمكانيات آيفون الجديدة.. قمة في الإبهار

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:42 م
صدى البلد
نهى حمدي
محاولات مستمرة تقوم بها الشركة الأمريكية "آبل" للتطوير من تقنيات هواتفها، فعلى الرغم من أنها لم تعلن حتى الآن موعد إطلاق هاتفها الجديد، إلا أن هناك تسريبات حول التقنيات الجديدة التي تخطط آبل لتوفيرها في هاتف Iphone الجديد.

وواحدة من أكثر التسريبات إثارة للاهتمام هي إصدار جديد وغريب من تقنية التعرف على الوجه Face ID من Apple - وهي ميزة تتيح لمالكي iPhone فتح هواتفهم والوصول إلى البيانات الحساسة باستخدام وجوههم، حسبما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وذكر في براءة الاختراع كيف يمكن للتقنية التي تسمى "التصوير تحت الجلد" أن تحسن عملية المصادقة لجهاز عن طريق مسح الأوردة والأوعية الدموية في وجه الشخص، حيث يتم استخدام تقنية التصوير تحت الجلد للتمييز بين المستخدمين الذين لديهم ميزات وجه وثيقة الصلة (مثل الأشقاء أو التوائم).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التقنية لمنع فتح الجهاز من قبل مستخدم غير مصرح له، ويرتدي قناعًا، وبذلك تقدم "آبل" تطويرا لتقنية Face ID منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2017 باستخدام iPhone X.

ويتكون Face ID حاليًا من جهاز استشعار يقوم بمسح ضوئي ومسح شبكة من نقاط الأشعة تحت الحمراء على وجه الشخص، فهو قادر على تحديد ملامح الوجه المختلفة، وكذلك النظارات والملابس والمكياج وشعر الوجه.

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