لا تترك أولادك يلعبون بمفردهم.. طفلة تبتلع إسورة خرز ممغنطة

ابتلعت طفلة صينية بالغة من العمر سنتين خرز ممغنط، في البداية اعتقدت والدتها أنها تلهو وأنها وضعتهم في فمها ثم ستقوم بإخراجهم ولكن تفاجأت بأنها لم تكن تلهو بل ابتلعتهم.





حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" أن الأم أسرعت محاولة إخراج الخرز ولكنها إكتشفت أن الطفلة ابتلعته كله ، على الفور ذهبت بها إلى المستشفى لكي يسعفوا الطفلة و يقوموا باللازم و إخراج الخرز .





أجرى الأطباء الفحوصات التي كشفت عن وجود 8 خرزات ممغنطة في أحشاء الطفلة حيث تجمعوا على هيئة سوار ملون .



