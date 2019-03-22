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منوعات

لا تترك أولادك يلعبون بمفردهم.. طفلة تبتلع إسورة خرز ممغنطة

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:43 م
صدى البلد
مريم صليب
ابتلعت طفلة صينية بالغة من العمر سنتين خرز ممغنط، في البداية اعتقدت والدتها أنها تلهو وأنها وضعتهم في فمها ثم ستقوم بإخراجهم ولكن تفاجأت بأنها لم تكن تلهو بل ابتلعتهم. 

حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" أن الأم أسرعت محاولة إخراج الخرز ولكنها إكتشفت أن الطفلة ابتلعته كله ، على الفور ذهبت بها إلى المستشفى لكي يسعفوا الطفلة و يقوموا باللازم و إخراج الخرز . 

أجرى الأطباء الفحوصات التي كشفت عن وجود 8 خرزات ممغنطة في أحشاء الطفلة حيث تجمعوا على هيئة سوار ملون .

جدير بالذكر أن الأطباء استغرقوا 15 دقيقة في إزالة الخرز من معدة الطفلة، كما أشار الأطباء إلى أن الطفلة كانت محظوظة جدا لأن الخرزات لم تصل إلى الأمعاء، وإلا لكانت العواقب أكثر خطورة على صحتها.

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