طلب جديد من الكاف بشأن استضافة ملعب برج العرب مباريات الأهلي والزمالك

خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصري وذلك بشأن مباريات الأهلي والزمالك في ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.



وطالب الاتحاد الأفريقي الجبلاية بضرورة تعيين ملعب بديل أو أكثر لاستاد الجيش ببرج العرب،والذي من المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مبارياتهما عليه في دور ربع النهائي بالبطولة الأفريقية.



وأكد الكاف في خطابه للاتحاد المصري أن حالة العشب الطبيعي بملعب برج العرب لم تكن بحالة جيدة خلال مباريات بطولتي الأندية الأفريقية التي أقيمت عليه الفترة الأخيرة بدور المجموعات.