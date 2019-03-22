ضبط 91 مخالفة تموينية خلال 10 أيام في مطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح بالتعاون ومباحث التموين والطب البيطري والقوى العاملة والصحة من ضبط 91 مخالفة تموينية بمدن المحافظة خلال 10 أيام .









صرح بذلك السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح مضيفا أنه تم تحرير 91 محضر لمخالفات تموينية متنوعة خلال الفترة من 13 إلى 21 مارس الجارى منها 30 محضر مخالفة بمدن الحمام و النجيلة ، و12 محضار ببرانى ، و15 محضرا بالضبعة ، و10 محاضر بقرية رأس الحكمة، و24 محضرا بالعلمين وقرية سيدى عبد الرحمن .



