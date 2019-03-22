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حوادث

ضبط 91 مخالفة تموينية خلال 10 أيام في مطروح

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:56 م
صدى البلد
ايمن محمود
تمكنت مديرية تموين مطروح بالتعاون ومباحث التموين والطب البيطري والقوى العاملة والصحة من ضبط 91 مخالفة تموينية بمدن المحافظة خلال 10 أيام .


صرح بذلك السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح مضيفا أنه تم تحرير 91 محضر لمخالفات تموينية متنوعة خلال الفترة من 13 إلى 21 مارس الجارى منها 30 محضر مخالفة بمدن الحمام و النجيلة ، و12 محضار ببرانى ، و15 محضرا بالضبعة ، و10 محاضر بقرية رأس الحكمة، و24 محضرا بالعلمين وقرية سيدى عبد الرحمن .

وأوضح مدير تموين مطروح أن المخالفات فى مجال المخابز ما بين مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو خبر غير مطابق للمواصفات أو تصرف في حصة دقيق مدعم وتوقف بدون اذن أو عذر قهري أو عدم وجود سجل حركة الدقيق بالمخبز،أو للبيع بأزيد عن السعر المقررة ومنها انتهاء مدة الصلاحية بكميات من السلع الغذائية و بيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة.
ضبط 91 مخالفة تموينية خلال 10 أيام في مطروح
ضبط 91 مخالفة تموينية خلال 10 أيام في مطروح
ضبط 91 مخالفة تموينية خلال 10 أيام في مطروح
ضبط 91 مخالفة تموينية خلال 10 أيام في مطروح
ضبط 91 مخالفة تموينية خلال 10 أيام في مطروح

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