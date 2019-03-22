تركيب 4 بازارات لعرض الهدايا والمشغولات بمتحف النيل بأسوان

شهد متحف النيل الوثائقى بأسوان تركيب بازار حابى لعرض الهدايا والمشغولات اليدوية الأسوانية وذلك ضمن 4 بازارات يتم تركيبهم تباعًا .



صرحت بذلك المهندسة إيرين فايز مدير عام المتحف والتى أشارت بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بشأن تنشيط الجوانب الاقتصادية والثقافة للمتحف من خلال إنشاء 4 بازارات لبيع الهدايا والمشغولات اليدوية ذات الطراز الأسوانى النوبى تحت إشراف المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .



وأوضحت إيرين فايز بأن ذلك يأتى أيضا فى ظل التعاون المشترك بين متحف النيل والممثل فى مديرية المتحف ، والإدارة العامة للصيانة بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والممثل فى المهندس مصطفى جاد .