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شاهد.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تستشهد بحديث نبوي أثناء تشييع ضحايا المسجدين

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:41 م
رئيسة وزراء نيوزيلندا،
رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا اردين
آيات احمد
ألقت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، كلمة قبل رفع أذان الجمعة اليوم وأثناء تشييع ضحايا هجوم المسجدين، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف (مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى).

ونعت "أرديرن"، خلال كلمتها، شهداء الحادث الإرهابى الغاشم، الذي شهدته نيوزيلندا، الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 50 مصليا وإصابة العشرات.

وأقام آلاف المسلمين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، صلاة الجمعة، قبالة مسجد النور الذي شهد اعتداءً داميا على المصلين.

وتحدثت أرديرن إلى ما يقارب 5 آلاف شخص في حديقة "هاغلي"، قرب مسجد النور: قائلة إن "نيوزيلندا في حداد معكم، نحن واحد".

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