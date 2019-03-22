أون تي في تحتفل بعيد الأم بـ8 جوائز عمرة للأمهات المثاليات

احتفلت مجموعة إعلام المصريين بعيد الأم، وقدمت ٨ جوائز عمرة هدايا لأمهات مثاليات.



جاء ذلك من خلال برنامج أحلى أكلة مع علاء الشربيني علي شبكة قنوات أون، حيث تم اختيار الأمهات وفقا لشروط خاصة تتضمن أن تكون الأم من الأمهات المكافحات الكادحات أصحاب قصص نجاح ممن أحسنوا تربية أبنائهم وقدموا نماذج مشرفة ويستحقون التكريم والتقدير.



وقام الشيف علاء الشربيني بتسليم جوائز الجوائز الي الأمهات الفائزات وسط مشاعر جميلة من الحب والفرحة.