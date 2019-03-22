الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز إنجازات الدولة المصرية

كشف مجلس الوزراء فى كتابه "مصر.. مسيرة الإنجازات" لتوثيق المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرز ما حققته الدولة المصرية خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018، الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة؛ لتقليل زمن عبور السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وإنشاء منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وتشمل أرصفة جديدة بطول 5 كم بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمساحة 60كم2 والمنطقة اللوجستية بمساحة 24 كم2 ، إلى جانب الانتهاء من حفر أنفاق قناة السويس الجديدة ببورسعيد والإسماعيلية؛ للعمل على اختصار زمن العبور إلى شرق القناة ليصل إلى 20 دقيقة فقط.





وفى قطاع الأعمال العام بلغت ايرادات شركات قطاع الاعمال العام 51 مليار جنيه، خلال العام 2013/2014، بينما وصلت الايرادات خلال العام 2017/2018 الى نحو 101 مليار جنيه.



