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محافظات

البيئة تدشن حملة للتوعية بـ ساعة الأرض في قنا

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:19 م
صدى البلد
يوسف رجب
أعلن فرع جهاز شؤن البيئة بقنا، بالتعاون مع مركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات و بعض المؤسسات الحكومية و الأهلية، عن تدشين حملة لنشر الوعى حول ساعة الأرض التي تتم يوم السبت المقبل الموافق ٣٠ مارس بهدف تخفيف الأحمال و إطفاء الأنوار لمدة ساعه.

قال المهندس أسعد محمد، رئيس قسم الاعلام و التوعية بجهاز شؤن البيئة بقنا، يحتفل العالم بساعة الأرض في آخر يوم سبت من شهر مارس كل عام، وهو بمثابة حدث عالمي، يتم خلاله إطفاء الأنوار ، لمدة ساعة ما بين 8:30 إلى 9:30 مساءً، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

و أضاف محمد، بأن "ساعة الأرض"، حدث سنوي يهدف لرفع الوعي بخطر التغير المناخي، و تشجيع الأفراد والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة، للإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك للحفاظ على حق الأجيال في المستقبل.


و أشار محمد، إلى أن "ساعة الأرض" حدث بيئي عالمي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، وهو يؤكد قوة الفرد في حماية البيئة، والمحافظة عليها من آثار التغيرات المناخية، بدأت من مدينة سيدني الاسترالية عام 2007، واستخدمت المطاعم شموعًا للإضاءة وتم إطفاء الأنوار في المنازل والمباني البارزه، و بعد نجاح الحملة ومشاركة 2.2 مليون شخص من سكان سيدني، انضمت 400 مدينة لساعة الأرض عام 2008.

جدير بالذكر أن دبي هي المدينة العربية الأولى التي شاركت في "ساعة الأرض"، فيما تعد القاهرة ثاني مدينة عربية، تشارك في هذه الفعالية عام 2009، تبعتها الرياض 2010، و حققت ساعة الأرض نجاحًا هائلًا عام 2018، بعد مشاركة 180 دولة حول العالم، و7000 مدينة.

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