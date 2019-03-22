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منوعات

تسريبات أسعار هواتف Huawei P30 Pro .. أحدث إصدار من هواوي

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:19 م
صدى البلد
مريم صليب
أعلنت مجموعة هواوي أنها بصدد الكشف عن نسخة Lite من سلسلة P30 pro الجديدة ، و أكدت ان النسخة الجديدة ذات الإمكانيات العالية التي صُممت خصيصًا لتلبية أذواق المستخدمين الشباب.


وحسب ما ورد في صحيفة " metro"، فإن التطوير الذي ستشهده النسخة الجديدة سيكون متمثلًا في نظام الكاميرا لما يتمتع به من إمكانيات تصوير متطورة سواء بالكاميرا الأمامية أو الخلفية بدقة تصوير 32 ميجا بكسل ،بالإضافة إلى قوة شحن البطارية سعه 4200 ملي امبيرـو تصل مساحة التخزين الداخلية 128 جيجا .

جدير بالذكر أن سعره سيكون يقارب لأسعار هواتف سامسونج s10 بلس وايفون xماكس باسعار تتجاوز ال1000 دولار، أما عنم أسعار هواوي في مصر من المرتقب أن تكون حسب السعة التخزينية كالتالي :

هواوي p30 برو مع ذاكرة 128gb بسعر 18500 جنية مصري

هواوي p30 برو مع ذاكرة 256gb بسعر 21999 جنية مصري

هواوي p30 برو مع ذاكرة 512gb بسعر 25299 جنية مصري.

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