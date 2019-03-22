حزب الحرية المصري يكرم الأم المثالية ومتحدي الإعاقة بالفيوم.. صور



شارك الحفل فرقة الفنون المسرحية بقصر ثقافة الفيوم والتى قدمت العديد من العروض الفنية وسط بهجة وفرحة بين الحضور وعقب التكريم تم تنظيم قرعة علانية للسحب على رحلة عمرة من الأمهات المشاركين فى الحفل.



نظم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، في محافظة الفيوم احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء ومتحدى الإعاقة، وذلك بالقاعة الكبري بنادي التطبيقيين.وأكد محمد فؤاد زغلول أمين عام الحزب بالفيوم أن الحزب حدد بعض المعايير والشروط الواجب توافرها في اختيار الأمهات المثاليات، ووقع الإختيار على 50 سيدة من مختلف مراكز المحافظة، ممن تقدمن للمسابقة من بينهم 10 سيدات أقباط و5 من أمهات الشهداء، و5 آخرين من متحدي الإعاقة.وأضاف أن الحزب حرص على ترسيخ الروح الوطنية ولم يفرق في اختياراته بين أم مسلمة وأخرى مسيحية موضحا أن حزب الحرية المصري أول وجود له في الفيوم يحتفل اليوم بتكريم الأمهات وسوف يقيم نفس الاحتفالية كل عام بشكل أفضل ومميز، وتكريم عدد أكبر من الأمهات.وأكد فؤاد أن أمانة الحزب بالفيوم حققت نجاح باهر في الحراك السياسي والحزبي خلال 35 يوم من تدشين الحزب بالمحافظة ، والذي عجزت عن تحقيقه العديد من الكيانات السياسية الكبرى المتواجدة منذ سنوات مؤكدًا أنه خلال 6 أشهر من اليوم،وبمشاركة فريق عمل الحزب بالفيوم أنه سوف يكون هناك كيان يهابه الجميع ولا يهاب أحد.وقالت الدكتورة جيهان بيومى أمين المرأة بالأمانة المركزية أن رسالة كل النساء والأمهات فى مصر واحدة سواء العمل أو في المنزل ،وهي الاجتهاد من أجل النهوض بالدولة المصرية مؤكدة أننا جميعا على استعداد تام أن نكون أمهات شهداء من أجل مصر.وأشارت الى أن الفترة القادمة تحتاج إلى المشاركة الفعالة من كل نساء مصر فى الاستفتاء على تعديل الدستور وناشدت كل امرأة بضرورة المشاركة بقوة فى التصويت على التعديلات الدستورية من أجل الوصول إلى بر الأمان بالدولة المصرية.