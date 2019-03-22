سكان مدينة بدر يستغيثون بوزير الإسكان: الجهاز أخفى أتوبيسات الهيئة لحساب التكاتك

أرسل سكان حي الزهور "الإسكان الاجتماعي" بمدينة بدر شكوى إلى وزير الإسكان والمجمتعات العمرانية الجديدة يشتكون فيها من تسبب جهاز المدينة ومجلس الأمناء، في انتشار التوكتوك في المدينة، بما يخالف قوانين ولوائح المدن الجديدة، بالإضافة إلى ندرة المواصلات سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى عدم استغلال الـ20 أتوبيسا التي منحتها هيئة المجتمعات العمرانية للجهاز حتى الآن دون أسباب.



وطالب السكان وزير الإسكان بالتدخل لإنقاذ المدينة من مسئولي الجهاز ومساءلتهم عن الـ20 أتوبيسا التي حصل عليها من هيئة المجتمعات العمرانية ليستفيد بها سكان المدينة وخاصة الإسكان الاجتماعي.



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