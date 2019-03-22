أندية المظاليم تناقش فى اجتماع طارئ تعديل نظام الصعود والهبوط

تنتظر أندية القسمين الثانى والثالث حضور مسؤولى اتحاد الكرة الاجتماع الخاص بالمظاليم اليوم الجمعة فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.



يأتي الاجتماع من أجل مناقشة الشكل الأمثل للموسم الجديد من صعود وهبوط الفرق إلى القسم الثانى والثالث فى المسابقات المحلية.



ومن المنتظر أن ترفع الأندية توصية بصعود ٩ فرق من الترقى إلى القسم الثانى وهبوط ثلاثة أو اثنان فقط من كل مجموعة من الممتاز ب حتى يكون العدد ما بين ١٤ و١٤ ناديا فى كل مجموعة بدلا من ١٢ ناديا الذى يرفضه الجميع.

