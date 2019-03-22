ميرفت التلاوى: نسبة 50% لتمثيل المرأة فى البرلمان كبيرة

قالت السفيرة ميرفت التلاوى عضو المجلس القومى للمرأة، إنها قدمت من قبل إلى لجنة الخمسين اقتراح بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى 30% حسب النسبة التى تقررها الأمم المتحدة.



وأضافت التلاوى لـ صدى البلد أن نسبة 50% لتمثيل المرأة فى البرلمان كبيرة وليست فى محلها، لأن هناك فئات أخرى يجب إضافتها إلى المرأة والرجال مثل ذوى الإعاقة والأقباط والعمال وغيرهم من الفئات التى تشارك فى البرلمان.



وأشارت إلى أن زيادة تمثيل المرأة يحسن صورة مصر الدولية ويجعل ترتيبها أفضل لأن وضعها فى الترتيب الدولى متراجع فى تمكين المرأة وتمثيلها بالنسبة للدول الأخرى، لافتة إلى أنه لدينا وزيرات أثبتن كفاءة عالية، ومحافظين مثل نادية عبده التى حزنت لخروجها من عملها بعد عام واحد لأنها كفء، وأتمنى أن تستثمر المرأة فرص نجاحها لأنها ليست أقل من أى دولة بالعالم.

