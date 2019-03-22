ضبط 409 هاربين من أحكام متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وأسفرت الحملة -بحسب بيان اليوم - عن تنفيذ 409 حكمًا شملت " 101 جزئيًا، و 15 مستأنفا، و 204 غرامات و 89 مخالفة، و 2 حكم سرقة تيار كهربائي".



وتأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

