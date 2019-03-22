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أخبار البلد

أبو الغيط يعزي العراق في ضحايا غرق العبارة

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:49 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أ ش أ
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص تعازيه لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا غرق العبارة أمس في منطقة الموصل.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية ، بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط أعرب عن خالص تعازيه لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا غرق العبارة سائلًا المولى عز وجل أن يشمل المتوفين بعظيم رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

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