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محافظات

مسابقة للأفلام القصيرة لإبراز معالم القاهرة في أمم أفريقيا

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:47 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبدالعزيز جمال
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن فتح باب الاشتراك فى مسابقة الافلام القصيرة والتى تنظمها المحافظة لاظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية من خلال شاشات عرض يتم نشرها بالميادين الرئيسية والحدائق ومراكز الشباب أثناء فترة اقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار المحافظ ، فى تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أن المسابقة يبلغ مجموع جوائزها 45 ألف جنيه ( 20 ألف جنيه للفائز الاول ، 15ألف جنيه للفائز الثانى ، 10 آلاف للفائز الثالث ) بالاضافة لعشر شهادات تقدير لعشرة فائزين بعد المراكز الثلاث الأولى.

لافتا الي قيام لجنة تحكيم من اساتذة كلية الفنون التطبيقية وأكاديمية الفنون التابعة للمعهد العالى للفنون الشعبية بتقييم الاعمال المقدمة بشكل حيادى بناء على مدى تطابقها مع شروط المسابقة .

من جهته، اكد اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة أن الفيلم المقدم للمسابقة لابد ان يعرض فكرة مبتكرة عن الاماكن التراثية والتاريخية والمعاصرة للعاصمة وأهم المشاريع والانجازات الحديثة بها ، وأن يقدم الفيلم بتقنية عالية بجودة HD مع مراعاة درجة نقاء الصوت وتكون كافة المشاهد المصورة أصلية وغير منقولة أو منشورة على شبكة الانترنت ولم تستخدم من قبل لاسباب دعائية أو ترويجية وأن تكون عرض أول ولم تشارك فى أى مسابقات أو مهرجانات من قبل .

وأضاف سكرتير عام محافظة القاهرة ان حقوق الملكية الفكرية تؤول كاملة لمحافظة القاهرة منذ تقديم العمل ولها كامل الحق فى استخدامه وعرضه وكذلك استخدام اجزاء من الفيلم فى دعايات .

وأوضح حنفى ان المواد الفيلمية الفائزة ستحظى بالعرض فى الميادين الرئيسية والأماكن ذات الطابع التراثى والسياحى أو التاريخى.. مشيرا إلى أن الراغبين فى المشاركة فى المسابقة يمكنهم تقديم أعمالهم لادارة الحفاظ على التراث بديوان عام المحافظة فى موعد أقصاه 15 مايو القادم ، كما يمكنهم الاطلاع على شروط المسابقة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg

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