برلمانية: موقف الرئيس الداعم لحقوق أصحاب المعاشات يعكس قيمه الإنسانية

ثمنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.



وأكدت "رزق الله" في بيان، أن موقف الرئيس السيسي الداعم لحقوق أصحاب المعاشات، يعكس القيم الإنسانية التي يتمتع بها، وحرصه على إصلاح الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الطبقة الفقيرة.



وأشارت إلى ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس في أقرب وقت ممكن، وهو وقف الاستشكال على حكم الخمس علاوات ورد المديونية المستحقة.