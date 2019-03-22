مدرب حوريا الغيني: لن نكرر سيناريو الأهلي أمام الوداد المغربي

علق الفرنسي ديديه جوميز المدير الفنى الجديد لفريق حوريا كوناكري الغيني على مواجهة فريقه نظيره الوداد المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال جوميز فى تصريحات إعلامية: فريق حوريا واجه فرق كبيرة في القارة السمراء مثل الأهلي ومازيمبي الكونغولي والوداد لديه مدرب مخضرم وذو خبرة.



وأضاف:"نريد أن نتخذ خطوة كبيرة بالتأهل وسنتعامل مع هذه المواجهة بطموح واحترافية ولا نريد أن يحدث لنا كما حدث الموسم الماضي أمام الأهلي".



وأشار إلى أنه سوف يتعامل مع فريق الوداد المغربي بقدر كبير من التواضع ولكن دون أي تعقيد، لافتا إلى أن لديه هدف يتمثل في الوصول إلى النصف نهائي البطولة.