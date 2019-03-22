مقترح برلماني بمنع تشغيل طلبة المدارس في أعمال النظافة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن منع تشغيل الطلاب في أعمال النظافة تحت أي مسمى.



وقالت النائبة، إن هناك شكوى متكررة من أولياء الأمور، من أن أبنائهم الطلبة يقومون بأعمال النظافة في مدارسهم بشكل إجباري، على الرغم من وجود عمال نظام متخصصين في هذه المدارس.



ولفتت إلى انتشار استغلال مدراء المدارس وخاصة الابتدائية والإعدادية، حصص الموسيقى والرياضة والمجالات، لتشغيل الطلاب في تنظيف فناء المدرسة أو تقليم الأشجار وغيرها من الأعمال التي لا تخص الطلبة، وهو الأمر الذي يعكس جهل إدارة المدارس بفائدة هذه الحصص.



وعلقت إيناس عبد الحليم: "قد يكون من المقبول أن يدعو المدير الطلبة إلى تنظيف الفصل أو الفناء ولكن كنوع من الدور الاجتماعي عليهم، وألا يكون ذلك نوعا من الإجبار بأي حال، وفي عدم وجود عمال متخصصون في ذلك".



واكدت أن هناك العديد من الحالات اليومية لتشغيل الطلاب في أعمال النظافة ومنها جمع القمامة وتنظيف دورات المياه وما إلا خلافه، وينتشر ذلك على الأخص في المناطق والمحافظات النائية.



وأضافت: "مثال على ذلك ما تم توثيقه من وسائل الإعلام، من قيام إدارة إحدى المدارس الإعدادية المشتركة، بمدينة الضبعة، بتشغيل الطلاب في أعمال نظافة فناء المدرسة، "بالكواريك"، و"الغلقان"، وهو ما قد يتسبب في أذى للطلاب".



وبناء عليه طالبت النائبة بالآتي: منع تشغيل الطلاب في أعمال النظافة تحت أي مسمى، ومعاقبة مدير المدرسة أو عاملها أو أيا من المدرسين الذين يثبت قيامهم بذلك، من خلال خصم جزءا من راتبهم، وإلزام مدراء المدارس بإعلان ذلك القرار في طابور المدرسة.