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تعليم

رئيس جامعة أسيوط: فحص كفاءة مصعد معهد الأورام بعد واقعة السقوط

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:11 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
قســـم التعليم
أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بيانا رسميا للرد على الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول سقوط مصعد من الدور الخامس بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة.

وبهذا الشأن، أكد رئيس الجامعة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لفحص المصعد وتحديد أسباب العطل الذى أدى إلى سقوطه والذى لم يسفر عن وقوع أى خسائر أو إصابات.

وعن تفاصيل ما تم من إجراءات، قال رئيس جامعة أسيوط إن المختصين عن الصيانة والإدارة الهندسية فحصوا المصعد وأعدوا تقريرا مبدئيا عن مدى كفاءة عمل المصعد، إلى جانب تكليف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتشكيل لجنة متخصصة تجمع أساتذة كلية الهندسة وإدارة المنشأت والإدارة الهندسية بالجامعة للقيام بإجراء فحص شامل ودقيق للمصعد وإعداد تقرير مفصل خلال الساعات القليلة القادمة، مع دعوة مجلس إدارة المعهد للانعقاد فى جلسة طارئة صباح الأربعاء المقبل بحضور رئيس الجامعة.

وأشار الجمال إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بنقطة شرطة المستشفى التابعة لقسم أول أسيوط بشأن الواقعة حتى يتسنى للجهات المختصة من إجراء تحقيقاتها القانونية وهو ما يسير بالتوازي مع ما تم اتخاذه من إجراءات داخل الجامعة .

وشدد على حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل دقة وحيادية بحث الواقعة وذلك حرصًا على سلامة الأفراد وحفاظًا على سلامة أرواحهم.

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