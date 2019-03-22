ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إنفوجراف .. أبرز المعلومات حول نظام الامتحان لطلاب أول ثانوي على التابلت

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:12 م
صورة أرشيفية - طلاب
صورة أرشيفية - طلاب الثانوية ونظام التابلت
محمود مطاوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "إنفوجراف" عن أبرز المعلومات حول نظام الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول ‏الثانوي على ‏التابلت, أوضح من خلاله أن الامتحان سيكون في منهج الفصل الدراسي الثاني، للفترة من فبراير وحتى موعد عقده في 24 مارس الجاري, وهو امتحان تدريبي للطلاب ولا يترتب عليه نجاح أو رسوب، من خلال أسئلة لقياس الفهم ومهارات التفكير، وليس الحفظ.‏

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إلى أن الامتحان سيكون متصلًا بجهاز الطالب ولا يستطيع إرساله لأي شخص آخر للإجابة عليه, موضحًا أنه يمكن للطالب دخول الامتحان بالكتاب المدرسي, علمًا بأنه في حالة حدوث أي عطل في شبكة الإنترنت، يمكن للمدرسة إلغاء الامتحان وتحديد موعد ‏آخر لعقده.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن الامتحان لا يتضمن أسئلة اختيارية فقط ولكن يحتوي أيضًا على كتابة إنشائية، رسم، إجابات صوتية، وغيرها, حيث سيرسل الامتحان مباشرة لأجهزة الطلاب في الموعد المحدد عن طريق بنك الأسئلة, علمًا بأن الامتحان محدد بتوقيت زمني معين، ويغلق أمام الطالب بعد انتهاء هذا الزمن.‏

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أنه تم تدريب واضعي الامتحانات على طريقة التصميم الجديدة للامتحانات, موضحًا أنه عند انتهاء الطالب من الإجابة يضغط على ‏Submit، وذلك لتشفير إجاباته, مشددًا على أن بنك الأسئلة وإجابات الطلاب، في مكان آمن تمامًا، لا يمكن ‏‏اختراقه.‏


وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أنه في حالة فصل الشحن من التابلت أثناء الامتحان, سيتم استدعاء الأخصائي الإلكتروني بالمدرسة, مع إعداد تقرير بذلك لمدير المدرسة ثم يرفع إلى المركز القومي للامتحانات, وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لصالح الطالب.‏

وأخيرًا فيما يتعلق بتصحيح الإجابات وإعلان النتيجة, فقد أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن النظام الإلكتروني يتولى توزيع الأسئلة على المعلمين في أماكن متباعدة للتصحيح, كما أن أسئلة الاختيار من متعدد تصحح إلكترونيًا, موضحًا أن الأسئلة المقالية ترسل لاثنين من المعلمين في مكانين متباعدين، دون الاطلاع على بيانات ‏الطالب, وأنه في حالة اختلاف الدرجات المقدرة من المعلمين تحتسب الدرجة الأعلى للطالب أو يرسل ‏السؤال لمعلم ثالث للفصل بينهما, مؤكدًا أن النتيجة تعلن للطالب على جهاز "التابلت" الخاص به, حيث يتم تصميم الامتحان والتصحيح وإعلان النتيجة بشكل إلكتروني بعيدًا عن تدخل ‏العنصر بشري.‏

إنفوجراف .. أبرز المعلومات حول نظام الامتحان لطلاب أول ثانوي على التابلت

ترشيحاتنا

السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والموظفين يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

مدرب حوريا الغيني: لن نكرر سيناريو الأهلي أمام الوداد المغربي

طلب جديد من الكاف بشأن استضافة ملعب برج العرب مباريات الأهلي والزمالك

إمام مسجد بنيوزيلندا:زيارة وزيرة الهجرة أشعرتنا باهتمام مصر بأبنائها

فأر داخل علبة مياه غازية بفرنسا .. فيديو

بورصة الدواجن .. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

الخارجية: الجولان أرض عربية محتلة ويجب عدم الاستيلاء عليها بالقوة

أمين الفتوى يحرج سيدة لا تريد المسح على شعرها بسبب المكواة

حمدى النقاز يكشف سبب استبعاده من منتخب تونس

قوطة بعد تقدمه ببلاغ ضد مجلس نادي المصري: عايز أعرف فين الـ 300 مليون.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الجمعة 22-3-2019.. فيديو

جدعنة المصريين في الغربة.. 4 آلاف مصري في حملة تبرع بـ2 مليون جنيه «عشان زياد يخرج من السجن»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

فيديو

ميرفت أبو عوف: مهرجان ميدفيست من القوى الناعمة لمصر.. فيديو
فيديوجراف| خصم شهر ونصف من راتب صاحب أول ذهبية أولمبية في رفع الأثقال
تفاصيل مهرجان ميدفيست لأفلام الصحة والطب.. فيديو
شاهد.. تلفزيون نيوزيلندا يبث الأذان لأول مرة بعد الحادث الإرهابى
إقبال ضعيف على انتخابات المهن التمثيلية .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟