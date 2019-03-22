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7 خطوات سريعة وبسيطة لتنظيف الكيبورد

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:09 م
صدى البلد
مريم صليب
تتراكم الفضلات وبقايا الطعام أو الجراثيم الصغيرة التي تعلق في يد الأشخاص على أزرار لوحة المفاتيح بسبب الاستعمال اليومي لأجهزة الحاسوب.

ونشر موقع " wiki how" طريقة لتنظيف لوحة المفاتيح بطريقة صحيحة للحفاظ عليها نظيفة في خطوات بسيطة كالتالي :

- افصل سلك لوحة المفاتيح عن جهاز الحاسوب 
- قم بالتقاط صورة عبر الهاتف للوحة المفاتيح قبل تنظيفها حتى تتذكر أماكن الحروف والأرقام.
- اخلع أزرار لوحة المفاتيح بحرص شديد 
-عدم خلع زر المسافة والأزرار الجانبية للوحة المفاتيح و يفضل مسحها بمنديل مبلل لأنه تكون مثبتة بأسلاك داخلية 
- قم بجمع أزرار لوحة المفاتيح في طبق به ماء لمدة ساعتين ليتم تنظيفها من الأوساخ بشكل كامل . 
-تصفية الأزرار من الماء تماما و التأكد أنها لا تحمل قطرة مياه قبل إعادتها .
- تركيبها مرة أخرى في لوحة المفاتيح مع الحرص على نفس الترتيب .

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