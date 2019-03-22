7 خطوات سريعة وبسيطة لتنظيف الكيبورد

تتراكم الفضلات وبقايا الطعام أو الجراثيم الصغيرة التي تعلق في يد الأشخاص على أزرار لوحة المفاتيح بسبب الاستعمال اليومي لأجهزة الحاسوب.





ونشر موقع " wiki how" طريقة لتنظيف لوحة المفاتيح بطريقة صحيحة للحفاظ عليها نظيفة في خطوات بسيطة كالتالي :





- افصل سلك لوحة المفاتيح عن جهاز الحاسوب

- قم بالتقاط صورة عبر الهاتف للوحة المفاتيح قبل تنظيفها حتى تتذكر أماكن الحروف والأرقام.

- اخلع أزرار لوحة المفاتيح بحرص شديد

-عدم خلع زر المسافة والأزرار الجانبية للوحة المفاتيح و يفضل مسحها بمنديل مبلل لأنه تكون مثبتة بأسلاك داخلية

- قم بجمع أزرار لوحة المفاتيح في طبق به ماء لمدة ساعتين ليتم تنظيفها من الأوساخ بشكل كامل .

-تصفية الأزرار من الماء تماما و التأكد أنها لا تحمل قطرة مياه قبل إعادتها .

- تركيبها مرة أخرى في لوحة المفاتيح مع الحرص على نفس الترتيب .