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أخبار البلد

الصحة: توحيد بروتوكولات علاج الأورام.. وربط المرضى بنظام مميكن

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:41 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
عبدالصمد ماهر
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضرورة توفير أفضل خدمة طبية لمرضى الأورام، مشيرة إلى أنه ستتم الاستفادة من الخبرات الإنجليزية لتطوير الملف بإبرام بروتوكولات تعاون بين مصر وإنجلترا بهدف استقدام كوادر بشرية لتدريب الفرق الطبية، إضافة إلى إرسال عدد من الأطباء البريطانيين للتدريب والإطلاع على المنظومة المطبقة.

ولفتت "زايد"، خلال اجتماعها أمس، مع اللجنة العليا للأورام، لمراجعة ملف الأورام وتوحيد بروتوكولات العلاج، وتوفير الأدوية، وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، إلى أن تطبيق الميكنة بجميع مراكز الأورام، وتوحيد الملف الطبي من أهم معطيات نجاح المنظومة.

ووجهت الوزيرة بضرورة توحيد بروتوكولات العلاج والتشخيص للمرضى سواء للعلاج على نفقة الدولة، أو التامين الصحى، أو بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، أو الشرطة، أو الجامعات، وأيضا بضرورة الاستفادة من "نظم اقتصاديات الصحة" عند التطبيق لتحقيق أقصى استفادة للمريض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض بروتوكولات العلاج الحالية المطبقة، أنه سيتم ربط بيانات جميع مرضى الأورام في مصر بنظام مميكن، بجميع مراكز تقديم الخدمة، ليكون هناك قاعدة بيانات واضحة يستفاد منها ليس فقط لحصر الأعداد، ولكن لمعرفة مؤشرات ومعدلات حدوث الأمراض، ومدى انتشارها، ليتسنى لمتخذى القرار بناء سياسات صحية سليمة.

وأشار "مجاهد"، فى بيان أمس، إلى أن "وزيرة الصحة وجهت بضرورة تطبيق (الصيدلة الإكلينيكية) بمراكز علاج الأورام بما سيعمل على توفير الكثير على الخزانة العامة للدولة، وايضا حصول المريض على الجرعة بشكل أكثر دقة، ومتابعة الجرعات التي يصرفها الطبيب للمريض.

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