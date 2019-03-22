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أخبار العالم

باكستان ترحب بعرض روسي للوساطة في أزمة كشمير مع الهند

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:21 م
علما الهند وباكستان
علما الهند وباكستان
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن باكستان رحبت باقتراح روسيا حول وساطة محتملة في حل مشكلة كشمير مع جارتها الهند.

ونقلت الوكالة عن سفير باكستان في موسكو، قاضي خليل الله، أن إسلام آباد ترحب باقتراح موسكو بوساطة محتملة في حل مشكلة كشمير، لكن الهند صرحت بأنها لا تحتاج إلى مساعدة في المفاوضات.

وقال السفير خلال مؤتمر صحفي "نحن ممتنون لروسيا على الاقتراح بشأن منصة المفاوضات بين باكستان والهند، تلقينا هذا العرض من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.. لكن الجانب الآخر صرح بأنه لا يحتاج إلى طرف ثالث (للمساعدة) في المفاوضات. أما بالنسبة لنا، فنحن مستعدون".

وفي نفس الوقت، أشار إلى أن باكستان لم تطلب مثل هذه الوساطة.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.

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