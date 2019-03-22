داليا البحيري تنشر صورة مع بناتها على إنستجرام

نشرت الفنانة داليا البحيري، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جمعتها مع بناتها.



وعلقت داليا قائلةً "يوم خارج مع الفتيات المفضلات لدي"، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية.



من جهة أخرى، تواصل داليا تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم السفارة في العمارة إنتاج 2005.





