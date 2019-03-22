ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

داليا البحيري تنشر صورة مع بناتها على إنستجرام

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:20 م
داليا البحيري
داليا البحيري
محمد بدران
نشرت الفنانة داليا البحيري، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جمعتها مع بناتها.

وعلقت داليا قائلةً "يوم خارج مع الفتيات المفضلات لدي"، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية.

من جهة أخرى، تواصل داليا تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم السفارة في العمارة إنتاج 2005. 


داليا البحيري تنشر صورة مع بناتها على إنستجرام

ترشيحاتنا

مدرب حوريا الغيني: لن نكرر سيناريو الأهلي أمام الوداد المغربي

سمير صبرى: محمد رمضان فرحان بالقرشين الزيادة اللى خدهم

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

خبير عسكري: حديث ترامب عن الجولان يزيد الاحتقان بين الشعوب العربية وأمريكا

4 أسباب منعت أبو بكر الصديق من شرب الخمر قبل الإسلام.. فيديو

السفريات تثير أزمة بين الحكام وعصام عبدالفتاح

الرئاسة الفلسطينية: شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والسوري

أول تعليق سوري على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

الطالب قاتل زميله فى الخصوص: ضربني قلم غزيته بالمطواة وقعدت أبكي على جثته

بعد عودته إلى ريال مدريد..تعرف على أسطول سيارات زين الدين زيدان..صور

تفاصيل جديدة بشأن رغبة يوفنتوس في ضم محمد صلاح

قبل القمة 117 .. جنش لا يخسر أمام الأهلي.. كلمة السر في فوز الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

فيديو

ميرفت أبو عوف: مهرجان ميدفيست من القوى الناعمة لمصر.. فيديو
فيديوجراف| خصم شهر ونصف من راتب صاحب أول ذهبية أولمبية في رفع الأثقال
تفاصيل مهرجان ميدفيست لأفلام الصحة والطب.. فيديو
شاهد.. تلفزيون نيوزيلندا يبث الأذان لأول مرة بعد الحادث الإرهابى
إقبال ضعيف على انتخابات المهن التمثيلية .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟