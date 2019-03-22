الأزهر في أسبوع.. الطيب: المرأة الشرقية لا تتمتع بكامل حقوقها الشرعية.. إدراج إصدارين لمجلة نور للطفل بمناهج المعاهد.. ومركز الفتوى الإلكتروني يدشن وحدة بيان لمواجهة الإلحاد

الأزهر في أسبوع

شيخ الأزهر: المرأة الشرقية لا تتمتع بكامل حقوقها الشرعية

الإمام الأكبر يقرر إدراج إصدارين لمجلة نور للطفل لمناهج المعاهد الأزهرية

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يدشن وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد

الأزهر: إهدار المياه إفساد في الأرض

غالب: الأزهر مستنير ولا يضطهد المرأة.. وعضويتها بكبار العلماء حق لها



شهدت مشيخة الأزهر الشريف، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة،كان أبرزها إدراج إصدارين لمجلة نور للطفل لمناهج المعاهد الأزهرية، والأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يدشن وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد.



ويرصد صدى البلد في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث.



قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن تناول حقوق المرأة أو الزوجة لا يعني انحياز أو محاباة لها على حساب الرجل، لكننا نحاول تسليط الضوء على بعض النصوص التراثية التي انتبهت لتلك الحقوق، رغم سيادة نوع من الفقه المتأثر بالعادات والتقاليد أكثر من تأثره بالنصوص والتوجيهات الإلهية التي أنصفت المرأة، لذا من الواجب أن نحيي هذا الجانب من تراثنا الذي استطاع أن يقول إن للمرأة حقوقا غير تلك التي شاعت في فقه القرون المتأخرة.



ودعا "الطيب"، خلال برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، الأزواج إلى أن ينظروا للأمر بإنصاف، ففي كثير من المجتمعات كانت المرأة تجبر على الزواج بمن لا ترغب فيه، بل بمن لم تراه ولم يرها من قبل، كما أن الزوجة كانت أشبه بالخادمة للزوج وأهله، فضلا عن حرمانها من الميراث، وكل ذلك ليس من الشرع على الإطلاق، مع أن البعض يصور ذلك على أنه تراث الإسلام والمسلمين، وفي ذلك ظلم للإسلام وتراثه.



وأوضح الإمام الأكبر أن التراث الفقهي الصحيح قادر على الإسهام في حل قضايا المرأة، وهذا أمر بالغ الأهمية، فالمجتمع يسير على ساقين، وعندما نشل حركة المرأة، يصبح المجتمع كسيحًا أعرج، مضيفا: "أنا لست ضد الرجل أو متحيزا للمرأة، لكنني أرى أن المرأة المسلمة في الشرق لا تتمتع بحقوقها الشرعية، وهذا ليس رأيي وحدي، وإنما أيضا رأي كثير من علماء الأمة في الشرق والغرب".



ولفت شيخ الأزهر إلى أن عقد الزواج في الإسلام عقد ديني، وليس عقدا مدنيا أو اجتماعيا أو وضعيا خاصا، فالقرآن الكريم تضمن آيات تفصيلية توضح مهمة الأسرة، وهي مرتبطة بقضية "الخلافة عن الله"، فالكتب السماوية جميعها تتكلم عن الأسرة باعتبارها الضابط الوحيد لاستمرار البشر على الأرض، والخروج عن الأسرة في قضايا النسل أو غيرها يشكل كارثة بكل المقاييس؛ لأنه يعارض الهدف الإلهي من وجود الكون والبشر، لهذا فإن المقاصد الخمس العليا للشريعة، تشمل: حفظ النسل، فالأسرة مرتبطة بمقصد رئيس من مقاصد الشريعة، وعقدها مقدس، وهي الآلية التي ننفذ بها مشيئة الله، كما أنها الضامن الوحيد لاستمرار حفظ النسل.



ودعا الأزهر الشريف، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يوافق الثاني والعشرين من مارس من كل عام، إلى ضرورة الاهتمام بقضية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، لكونها من أهم قضايا حياتنا المعاصرة، لاسيما في الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول والشعوب من واقع مرير مليء بتحديات ندرة المياه.



واكد الأزهر أنَّ الماء نعمة إلهية، وحق الانتفاع به مكفول للجميع، من إنسان أو حيوان أو نبات، دون إسراف أو إفساد أو إهمال أو احتكار أو تعطيل، ودون النظر إلى دين أو لون أو عرق، وأن كل ما يخالف ذلك هو إفساد في الأرض، وإهلاك للحرث والنسل، ومخالفة لسنة الله في كونه.



وكشفت الدكتورة نهي عباس، رئيس تحرير مجلة نور للطفل، التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المجلة أصدرت كتابا يحمل عنوان "طاقة نور" ويحتوى على تفنيد للفكر المتطرف بشكل القصص المصورة "الكوميكس".



وقالت عباس، في تصريح لها، إن هناك كتابا آخر عن الشهداء يحمل اسم "أسود الوطن" ويقدم قصص الشهداء مثل الشهيد ساطع النعماني، والشهيد المنسي، وقصة من سيناء، وقرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن يتم إدراج الكتابين بمناهج المعاهد الأزهرية للمرحلة الابتدائية.



كما تم إصدار أول كتيب لمرحلة رياض الأطفال حتى خمس سنوات منوهة أنه لا يوجد أى إصدار لمرحلة رياض الأطفال بصورة مصورة في مصر.



من ناحية أخرى، علقت الدكتورة مهجة غالب، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، على الموضوع المثار حاليا من دخول المرأة هيئة كبار العلماء بالأزهر، قائلة: "لائحة كبار العلماء ليست محددة الذكور فقط".



وأضافت غالب، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المطلوب حاليا هو اختيار الرجل او المرأة للدخول في هيئة كبار العلماء بلا استثناء فلو انطبقت شروط الهيئة على امرأة فلا ينبغي أن تحرم منها واذا لم تنطبق عليها الشروط فلا يحق لها.



وأشارت الي ان الأزهر مؤسسة مستنيرة معروف عدم انحيازها للرجل او اضطهاد المرأة وهذا ، مؤكد بالأدلة فهناك اغلب العمداء لفرع البنات من المرأة كما تم اختيار الدكتورة مهجة غالب لتمثل لجنة الخمسين لتعديل الدستور من المرأة، واخيرا تولت الدكتورة نهلة الصعيدي منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.



واختتمت حديثها : النهج الذي تنتهجه الدولة حاليا هو التعامل بالكفاءة فقط دون غيرها ، وبالتالي نتج عن ذلك وجود 8 وزيرات من المرأة في الحكومة الحالية.



وأعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن تدشين وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني تحت شعار : "أجيال واعية وحوار بناء"، انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الدعوي والتوجيهي ، نظرًا لخطورة الظاهرة وحاجة المجتمع لتوسيع دائرة نشر الوعي بمخاطرها وكذا تفاعل الجمهور .



وأنشأ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني بدعم من فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لنقد شبهات الإلحاد والفكر اللاديني فى إطار الحوار المتبادل.



كما سيتم العمل من خلال الوحدة، على مناقشة هذه الأفكار وتحليل الشبهات والرد عليها بأسلوب علمى شرعي ،والتأصيل لثقافة دينية ترتكز على الفهم الصحيح ونشر الوعي بين أطياف المجتمع لا سيما الشباب، و مد جسور التواصل لبناء جيل يعي متطلبات وطنه وأمته ، قادر على تحقيق آماله وطموحاته.



وتهدف الوحدة إلى بناء وعي معرفي للوقاية من الشبهات وتوفير مساحات آمنة للحوار مع المتشككين والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم وتأسيس منهج معرفي وتقوية المناعة الفكرية لدى الشباب للحد من الوقوع فى براثن الإلحاد ، كما نقدم محتويات علمية تدعم هذه المعالجات من خلال الحملات الإلكترونية والإعلامية المشاهدة والمسموعة والمقروءة.



وتم إنشاء الوحدة منتصف ديسمبر عام 2018، وتضم الوحدة نخبة من أعضاء المركز يشرف عليهم أساتذة من جامعة الازهر متخصصون في العقيدة والفلسفة ، وعلم النفس والاجتماع والصحة النفسية ، كما يستعد المركز لقيام الوحدة بإعداد مجموعة مدربة ومتخصصة في مواجهة هذه الأفكار وتحصين الشباب ضد التشكيك أو الاستقطاب .



ومن المخطط لوحدة "بيان" انتهاج أساليب غير تقليدية لمد جسور التواصل مع الشباب مثل: عقد مناقشات في الجامعات والتجمعات الشبابية في جميع محافظات الجمهورية، من خلال حملات توعوية مركّزة ومكثّفة.



واستقبل المركز بالفعل عددًا كبيرا من الشباب الذين واجهتهم بعض الأسئلة الشائكة بالنسبة لهم ، أشكلت عليهم بعض المسائل الدينية وأدخلتهم في دائرة من التساؤلات التي تزعزع عقيدتهم وتعرضهم للعديد من المخاطر، وقد تم استقبالهم في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ومناقشتهم وتوضيح ما التبس لديهم حيال هذه المسائل ، وذلك فى جلسات حوارية مع أعضاء المركز من قسم الفكر والأديان.



والمركز إذ يعلن عن هذه الوحدة يرحب باستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على الخط الساخن رقم 19906، وفى الوقت نفسه يرحب بزيارة الجميع ويفتح أبوابه لاستقبال هؤلاء الشباب الباحثين عن الحقيقة لمساعدتهم ومحو أي شبهة تتعلق بالدين والشريعة.



