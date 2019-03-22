ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

Green book يواصل المنافسة في شباك تذاكر السينما العالمية

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:24 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
يواصل فيلم Green book للنجم العالمي ماهرشالا علي، حصد ملايين الدولارات في شباك تذاكر السينما السينما العالمية بعد طرحه 2 نوفمبر الماضي.

وحقق الفيلم ايرادات وصلت لـ 276,414,861 مليون دولار أمريكي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية حقق 82,993,921 مليون دولار أمريكي وفي قارة أفريقيا وآسيا وأوروبا حصد 193,420,940.

وتدور أحداثه عندما يُوظف "توني ليب" وهو حارس من حي إيطالي أمريكي في برونكس- ليقود دكتور "دون شيرلي" عازف البيانو العالمي ذو البشرة السمراء في جولة موسيقية من مانهاتن إلى عمق الجنوب، كان عليهما أن يعتمدا على "الكتاب الأخضر" لإرشادهما إلى المؤسسات القليلة التي كانت آمنة للأمريكيين الأفارقة.

ترشيحاتنا

شاهد.. تلفزيون نيوزيلندا يبث الأذان لأول مرة بعد الحادث الإرهابى

السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والموظفين يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

قبل القمة 117 .. جنش لا يخسر أمام الأهلي.. كلمة السر في فوز الزمالك

مفتي باكستان ينجو من محاولة اغتيال

شاهد.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تستشهد بحديث نبوي أثناء تشييع ضحايا المسجدين

لماذا الجولان؟ قصة الصراع التاريخي على الهضبة السورية

أمين الفتوى يحرج سيدة لا تريد المسح على شعرها بسبب المكواة

جدعنة المصريين في الغربة.. 4 آلاف مصري في حملة تبرع بـ2 مليون جنيه «عشان زياد يخرج من السجن»

وصول سميحة أيوب ويوسف شعبان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الممثلين..صور

إقبال ضعيف على انتخابات المهن التمثيلية .. فيديو وصور

سقوط نصاب ينتحل صفة مسؤول برئاسة الجمهورية.. يتصدر عناوين الصحف.. فيديو

التفاصيل الكاملة لأزمة مدينة الأزهر بأسيوط وحقيقة اختطاف طالبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

فيديو

ميرفت أبو عوف: مهرجان ميدفيست من القوى الناعمة لمصر.. فيديو
فيديوجراف| خصم شهر ونصف من راتب صاحب أول ذهبية أولمبية في رفع الأثقال
تفاصيل مهرجان ميدفيست لأفلام الصحة والطب.. فيديو
شاهد.. تلفزيون نيوزيلندا يبث الأذان لأول مرة بعد الحادث الإرهابى
إقبال ضعيف على انتخابات المهن التمثيلية .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟