Green book يواصل المنافسة في شباك تذاكر السينما العالمية

يواصل فيلم Green book للنجم العالمي ماهرشالا علي، حصد ملايين الدولارات في شباك تذاكر السينما السينما العالمية بعد طرحه 2 نوفمبر الماضي.



وحقق الفيلم ايرادات وصلت لـ 276,414,861 مليون دولار أمريكي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية حقق 82,993,921 مليون دولار أمريكي وفي قارة أفريقيا وآسيا وأوروبا حصد 193,420,940.



وتدور أحداثه عندما يُوظف "توني ليب" وهو حارس من حي إيطالي أمريكي في برونكس- ليقود دكتور "دون شيرلي" عازف البيانو العالمي ذو البشرة السمراء في جولة موسيقية من مانهاتن إلى عمق الجنوب، كان عليهما أن يعتمدا على "الكتاب الأخضر" لإرشادهما إلى المؤسسات القليلة التي كانت آمنة للأمريكيين الأفارقة.