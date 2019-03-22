شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

يستعد استاد القاهرة، لاستضافة افتتاح ثالث أكبر البطولات القارية في العالم وهي بطولة أمم إفريقيا والتي تقام في مصر يونيو المقبل.



ويشهد الاستاد منذ فترة العديد من أعمال التطوير في البوابات الرئيسية وواجهة الاستاد والمقصورة الأمامية والرئيسية وجميع المقاعد وشاشات النتائج وأرضية الملعب والمضمار بالإضافة إلى غرف خلع الملابس.



كما أن محافظة القاهرة تعمل على تطوير جميع المداخل والشوارع المحيطة باستاد القاهرة على أن يكون الاستاد جاهزا تماما للمحفل القاري في منتصف مايو المقبل.



وينشر صدى البلد التصميمات النهائية لشكل هيئة استاد القاهرة والذي سيظهر عليه في افتتاح بطولة أمم إفريقا.